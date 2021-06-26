درة تخطف أنظار الجمهور بجلسة تصوير جذابة.. اتفرج بالصور

شاركت الفنانة التونسية درة ، جلسة تصوير جديدى لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

ونشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور في جلسة تصوير جديدة لها، لاقت إعجاب جميع الجماهير والمتابعين.

وظهرت الفنانة درة في الصور وهي ترتدي قستان أصفر جذاب وقت شروق الشمس.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة درة جمهورها بنشر أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

كما نشرت الفنانة درة مقطع فيديو قصير لها، نال إعجاب جمهورها، حيث ظهرت فيه بإطلالة كاجوال.

جدير يالذكر أن الفنانة درة شاركت في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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