صورة نادرة لنادية الجندي مع فؤاد المهندس وعادل إمام.. لن تصدق شكلهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة نادية الجندي، صورة نادرة لها تجمعها بالفنان فؤاد المهندس وعادل إمام، من كواليس فيلم “خمسة باب”

وعلقت نادية الجندي على الصورة وكتبت :” من أجمل أفلامي اللي بعتز بيها.. خمسة باب كان معايا أهم نجمين عادل إمام وفؤاد المهندس، وأن الثالوث ده والتوليفة دي لن ولم تتكرر مرة ثانية في تاريخ صناعه السينما المصرية”,

وتابعت نادية الجندي :”كنت سعيدة جداً بهذا اللقاء والتجمع الجميل ده وكنا جميعاً في حالة حب وإنسجام عشان كدا العمل ظهر العمل للجمهور بشكل جميل وحقق نجاح كبير وأعلي توزيع للخارج في تاريخ صناعة السينما وحقق مكاسب رهيبة من توزيع سوق الفيديو”.

وأشارت نادية الجندي :”معانا الفنان فؤاد أحمد والمنتج الجريء محمد مختار اللي قدر يجمع هذا الثلاثي في عمل واحد، الصورة من الأحتفال بعيد ميلادي في كواليس تصوير الفيلم”.

ومؤخرا نشرت الفنانة نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة لها، والتي ظهرت فيه بإطلالة شبابية، أثارت جدل الجمهور والمتابعين.

وظهرت نادية الجندي في الصور، بإطلالة صيفية رشيقة وأنيقة، وترتدي فستان مفتوح من أعلى، وعلى رأسها ارتدت قبعة، وعلقت “صباح الخير” .

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