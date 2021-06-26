اتفرج منة فضالي ببكيني عاري أمام حمام السباحة.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه، وكانت تجلس أمام حمام السباحة، واضعة أحمر شفاه.

وعلقت الفنانة منة فضالي على الصورة، بإيموشن قلب وعلم مصر والإمارات.

منة فضالي كانت شاركت في مسلسل نسل الأغراب بماراثون رمضان المنقضي، وهو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر.

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