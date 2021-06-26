قرار صادم .. إيقاف حمو بيكا عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطرب حمو بيكا

أثار حفل غنائي أحياه المطرب الشعبي، حمو بيكا، جدلا واسعا الساعات الاخيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى بقرار صادم من نقابة الموسيقين، برئاسة النقيب هاني شاكر.

وقالت مصادر فنية، إنه تم صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن إحياء الحفلات في مصر، بعد إحياءه حفل ضخم بالساحل الساعات الماضية.

ويأتي قرار إيقاف حمو بيكا عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر، بسبب عدم تقنين أوضاعه في النقابة وعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، ما يتعارض مع استئناف عمله في إحياء الحفلات.

وأحيا حمو بيكا، حفلًا غنائيًا أول أمس الخميس، ضمن حفلات موسم الصيف بأحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، متحديًا قرارات نقابة المهن الموسيقية بضرورة الحصول على تصاريح قبل إحياء الحفل.

وفي وقت سابق، قام مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بنشر صورة جديدة له في أحدث ظهور مع سيارته الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”.

ظهر المطريب حمو بيكا خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ” انستجرام”، ليخطف الأنظار إتجاه سيارته الفخمة الجديدة بسيارة من ماركة أودي ذهبية اللون، وعلق على الصورة قائلا: “عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24”.

اقرأ ايضًا: