الدهن في العتاقي .. اتفرج نبيلة عبيد بتنافس لورديانا برقص 10 بلدي في دبي

بيروت - ثريا شاهين - أشعلت الفنانة، نبيلة عبيد، بعد نشر ها مقطع فيديو لها وهي ترقص خلال تواجدها في دبي .

واسترجعت بهذا الفيديو الفنانة الشهيرة أمجاد أدوارها السينمائية المميزة التي حققت فيها نجاحا كبيرا.

وشاركت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالها بتصدرها تريند تويتر بعد “رقصة دبي” التي أثارت بها حالة من الجدل.

ونشرت نبيلة، رسالة من أحد أصدقائها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “الصديق محمد الحناوي.. دايمًا بيصبح عليا بالحاجات الحلوة. صباح الخير”.

وجاءت في الرسالة التي تلقتها: “ست نبيلة.. لو تعرفي إنه اسمك نبيلة عبيد، أصبح تريند ورقم واحد بموقع التواصل تويتر بسبب طلتك بدبي.. ستظلين نجمة مصر الأولى بجدارة.. كل العالم عم تحكي عليكي، وكل المواقع”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا مقطع فيديو للفنانة نبيلة عبيد، وهي ترقص في أحد الأماكن بمدينة دبي بالإمارات.

وظهرت نبيلة عبيد في الفيديو وهي ترقص على أغنية “عم يا صياد” للفنان محمود الليثي.

وكانت نبيلة عبيد، أعلنت مؤخرًا عن منحها الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجهت نبيلة، الشكر لحاكم مدينة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “شكرًا من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتابعت: “شكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي، حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل “سكر زيادة”، الذي عُرض في رمضان 2020، بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.