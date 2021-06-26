ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل في أول ظهور بعد العملية الجراحية (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، الساعات الماضية، بعيد ميلادها برفقة بناتها وصديقاتها، حيث شاركت صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ويعد هذا هو الظهور الاول لزينب فياض، بعد إجراء عملية تجميل في أنفها، والتي أثارت جدلا الايام الماضية.

وظهرت زينب فياض في الصور، وهي ترتدي فستان أسود، وتضع ضمادة على أنفها.

ومؤخرًا تصدرت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي في مصر، تزامنًا مع خضوع زينب فياض، لعملية جراحية الأيام الماضية.

ونشرت زينب فياض صورة عبر حسابها على إنستجرام وهى على السرير المستشفى، وكتبت عليها قائلة: “موعد عمليتى دعواتكم”.

وتساءل الكثير من الجمهور عن سبب إجرائها عملية جراحية، وزعم الكثير أنها عملية جراحية لتجميل الأنف، فيما تمنى البعض لها في التعليقات الشفاء العاجل.

وتعد زينب فياض هي الابنة الوحيدة للفنانة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام 1993 وانفصلت عنه عام 1994.

وبدأت زينب في الظهور عام 2015 بعدما نشرت خبيرة التجميل اللبنانية عبير حوراني صورة لها، ولديها ابنتان رهف ودانيلا

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