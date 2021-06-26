بعد خضوعه لعملية جراحية..آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك في تصريحات صحفية، مؤكدا أن حالته أصبحت جيدة وفي تحسن مستمر خاصة بعدما خضع لعملية جراحية عاجلة في قدمه.

وأكد نجل أبو زهرة، خلال التصريحات الصحفية، أن حالة والده الصحية في تحسن مستمر وبالفعل بدأ يسير على قدميه، مشيرا إلى أنه ذهب مؤخرًا ذاهبا إلى عيادة طبيب الأسنان لعلاج مشكلة في أسنانه.

وأوضح، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يخضع حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه للإصابة في منزله.

جدير بالذكر، أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قام بمغادرة المستشفى، وذلك بعد أن تم حجزه بها ما يقرب من حوالي عشرة أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه أدى إلى كسره.

يذكر أن، نجل أبوزهرة، كشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة «المحور»، في تصريحات سابقة، أن والده ظل يعانى بعد فترة من ألم شديد لمدة أسبوع.

واشار أحمد ابو زهرة إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة له تبين وجود شرخ في مفصل الحوض أعلى القدم اليسرى.

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