شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم الشفاف – اتفرج صافيناز بقميص تكشف عن مؤخرتها العريانه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.
ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى ملابس شفافة تظهر مؤخرتها الشبه عارية بشكل فاضح .
وفاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيهابالصورة الساخنة ، وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكما في العادة، أثارت الصورةالجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها