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بقميص النوم الشفاف – اتفرج صافيناز بقميص تكشف عن مؤخرتها العريانه

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عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى ملابس شفافة تظهر مؤخرتها الشبه عارية بشكل فاضح .

وفاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيهابالصورة الساخنة ، وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما في العادة، أثارت الصورةالجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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