شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم الشفاف – اتفرج صافيناز بقميص تكشف عن مؤخرتها العريانه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى ملابس شفافة تظهر مؤخرتها الشبه عارية بشكل فاضح .

وفاجأت الراقصة صافيناز ، متابعيهابالصورة الساخنة ، وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكما في العادة، أثارت الصورةالجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها