مي عمر تخطف تشعل مواقع التواصل بفستان قصير.. وتعلق: «أرقى أنواع الأناقة»

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي عمر

شاركت الفنانة المتألقة مي عمر جمهورها ومتابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت مي عمر في الصورة التي نشرتها بفستان قصير بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الرمادي.

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ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة جديدة لها.

وعلقت النجمة مي عمر على الصورة، قائلةً: «أرقى أنواع الأناقة ‏هي أن تكون بعيداً عن القيل والقال وعن التدخل في شؤون الآخرين، نظيف القلب، ناصع الفكر، طيب الأخلاق، أفكارك أكثر تهذيباً من شكلك، ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك، وخُلقك أكثر جاذبية من خِلقتك… من أجمل ما قرأت».

وكان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل «نسل الأغراب» والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.