حنان مطاوع تتألق بالأسود وتبهر متابعيها من أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حنان مطاوع ، بنشر صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

حيث ظهرت الفنانة حنان مطاوع، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أسود جذاب واعتمدت في اللمسات الجمالية على مكياج هادئ بالألوان الترابية، وفضلت أن تترك شعرها القصير منسدلا بدون أي تسريحة متكلفة.



وعلى الفور، تفاعل العديد من المعجبين من الجمهور والمتابعين مع الصورة وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها ورقة ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان الماضي من هذا العام من خلال مسلسل “القاهرة كابول” مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق كضيف شرف من ضمن الحلقات.

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