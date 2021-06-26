بسنت شوقي تخرج عن صمتها وترد على فارق السن بينها وبين محمد فراج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي ومحمد فراج

خرجت الفنانة الشابة بسنت شوقي عن صمتها وعلقت على الأنباء المتداولة بشأن فارق العمر بينها وبين زوجها الفنان محمد فراج.

وقالت بسنت شوقي، في تصريحات لبرنامج «et بالعربي»، والذي يُذاع عبر فضائية «MBC»: «والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ 20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول».

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أضافت بسنت شوقي في تصريحاتها: «أنا مشكلتي في الموضوع إن اللي اتقال ده مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة».

وأقيم مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، حفل عقد قران الثنائي محمد فراج، وبسنت شوقي، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطبة دامت أكثر من عامين.