بعد ابنة عمرو دياب.. نجلة منال سلامة تصدم الجميع بالإعلان عن إصابتها بمرض فرط الحركة

لم يمر سوى أسابيع قليلة على إعلان جنا دياب بإصابتها بمرض فرط الحركة “ADHD”، أعلنت ابنة الفنانة منال سلامة إصابتها بنفس المرض.

وقالت أميرة أديب، نجلة الفنانة منال سلامة مؤخراً والمخرج عادل أديب، إنها تعاني بشكل كبير مع المرض وروت كيف تصرفت أسرتها معها.

إحدى ضحايا حنين حسام تكشف أسرار الغرف المغلقة على تطبيقات اللايف

كارمن سليمان تتوجه رسالة رومانسية لزوجها

وأضافت أميرة إنها اكتشفت إصابتها بالمرض خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدرس هناك.

وروت أميرة اديب في تصريحاتها أنها منذ عرض مسلسل “خلي بالك من زيزي” تلقت رسائل كثيرة حتى تتحدث عن الأمر، موضحة أنها لم تشاهد المسلسل لانشغالها خلال الفترة الماضية لهذا لن تتحدث عنه لكن ستحكي عن تجربتها.

وقالت إن مرض ADHD يختلف فيه الإنسان عن الآخر، قد تشاهد المسلسل وتجد الشخصية والأعراض التي تعاني منها مختلفة تماماً عنها، وقد يشاهده شخص آخر ويجدها تشبهه.