بعد إرتداء حلا شيحة الحجاب مرة أخرى..ريهام سعيد تثير الجدل بهذا التعليق (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة حلا شيحة ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتثير حالة من الجدل مجددا مرة أخرى بإرتدائها الحجاب.

حيث أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل مرة أخرى عبر انستجرام، بظهرها وهي ترتدي الحجاب مرة أخرة وألمحت إلى قرار اعتزال الفن، وعلقت تعليق أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهو:”بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني اكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا ، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وانا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) ????وباتمنى التوفيق لكل زملائي..جمعة مباركة”.

فعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات مع بين المؤيد لقرار الفنانة حلا شيحة وما بين الساخر من خلع الحجاب وإرتدائه مرة أخرى، وجاءت أبرز تعليقات النجوم على منشور حلا شيحة الأخير عبر تطبيق انستجرام، كما يلي: كتبت حنان ترك: «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا».

وكتبت كارمن سليمان: «ربنا يحميكي»،وأضافت درة: «جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي »، وعلقت شيماء سيف: «بحبك اوى واهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكى»، وقالت مها الصغير زوجة أحمد السقا: «قمر يا حلا»، وعقبت رنا سماحة: «ربنا يسعدك يا حبيبتي”.

أما ريهام سعيد فأثارت الجدل بتعليقها على الصورة وهو: «لازم تعرفي ان الي حصل ده دليل قوي جدا ان ربنا بيحبك اوي . يا رب يسعدك و يوفقك»، فتفاعل العديد من التعليق متسائلين عن تفسير التعليق.

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