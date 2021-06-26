اثناء اجازتها الصيفية..ريهام أيمن تخطف الأنظار بـ«ميني جيب» في أحدث ظهور (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريهام أيمن

قامت الفنانة ريهام أيمن ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك في أحدث ظهور لها اثناء قضائها أجازتها الصيفية.

ظهرت الفنانة ريهام أيمن في الصور التي نشرتها على إنستجرام، وهي تقف أمام النيل فى اسوان، وترتدي بادي باللون البرتقالي وميني جيب رائع خطف الأنظار، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها وأكملت الإطلالة بإرتدائها نضارة شمسية، وهو ما اثار إعجاب متابعيها عبر انستجرام.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام أيمن احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعيد زواجها السادس، من الفنان شريف رمزي، وعلقت قائلة: “نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك”.

ويذكر أن، الفنان شريف رمزي، كان قد اعلن مؤخرا تعافيه من فيروس كورونا، من خلال أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس، وغرّد على “تويتر”، وكتب: “الحمد لله على كل شيء نتيجة المسحة سلبية بفضل الله وبفضل حبكم ودعواتكم، تم شفائي من هذا المرض اللعين ربنا يشفي ويتم شفاء كل مريض ويحفظنا جميعا يا رب”.

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