إلهام شاهين تكشف تفاصيل أول زيارة لـ دلال عبد العزيز في المستشفى

كشفت الفنانة المتألقة إلهام شاهين عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، حيث أكدت أنها كانت برفقتها قبل 3 أيام.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين في كلمة لها على هامش مهرجان أسوان السينمائي الدولي: «تم نقل دلال عبد العزيز من غرفة عناية مركزة خاصة بمرضى كورونا إلى أخرى بعد شفائها من الفيروس وسلبية مسحتها والحمد لله بخير وربنا يتم شفاؤها على خير».

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وتابعت الفنانة إلهام شاهين: «الحمد لله دلال خفت من كورونا بس لسه تعبانة شوية وبنتمنى من الله إنها ترجع بالسلامة لجمهورها اللي بيحبها».

وعبّرت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عن حبها وسعادتها بالتكريم من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، لأنها تعتبره ابنها الذى شاركت فى ميلاده.

وأعربت شاهين، عن فخرها بما يقدمه المهرجان كل عام ونجاحه فى الوصول للمجتمع المصري، وتوجهت بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي والدكتورة فايزة الخرافي والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والنجمة دنيا سمير غانم.