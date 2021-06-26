روجينا تبهر الجمهور بإطلالة بدون مكياج..هل تغير شكلها!

قامت الفنانة روجينا ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك بها جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وأخبارها.

وظهرت الفنانة روجينا في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة كاجوال مميزة مرتدية بدى كت باللون الاسود، وظهرت بدون أي مكياج نهائيا، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا علي كتفيها لتبرز جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.

وقامت روجينا بالتعليق على الصورة قائلة: “احلم كما لو انك ستعيش الى الابد❤️❤️❤️” نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها.

أحدث أعمال روجينا مسلسل “بنت السلطان؛ من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وشاركت مع عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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