بعد سجن زوجها بتهمة القتل..أول تعليق للفنانة نانسي عجرم بعد استدعائها للتحقيق

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نانسي عجرم ، بالتعليق على الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استدعائها للتحقيق في قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلها كشاهد عيان، وذلك من خلال حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

حيث كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر صفحتها على تويتر: “لم أغب ولن أغيب عن أي جلسة أُستدعي لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي للتوسع في التحقيق وصولًا إلي إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”.

وطالبت نانسي عجرم قائلة: “يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار”.

جدير بالذكر، أن خبر استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق أثار حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، على أثر القضية المتهم فيها زوجها د. فادى الهاشم، بقتل الشاب السوري الذي قام باقتحام منزله.

وتداولت عدد من الأخبار عن ان أهل القتيل هم من دفعوا بإعادة التحقيق من جديد واستدعاء الفنانة نانسي عجرم من جديد ، ألا أن هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق، وتم تكذيب الخبر من قبل مصادر مقربة من العائلة السورية.

جدير بالذكر، أن زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صدر بحقها حكم قضائي بالسجن لمدة 20 عاماً بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما”، وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات ، اى ان الحكم صدر مع إيقاف التنفيذ .

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