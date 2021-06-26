بـ«الشعر الكيرلي»..سولاف فواخرجي تصدم الجمهور بملامح مختلفة تماما (صور)

قامت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها، حيث أنها تحرص على مشاركة جمهورها ومتابعيها بشكل دائم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”.

فظهرت الفنانة سلاف فواخرجي، خلال الصور على انستجرام، بإطلالة ساحرة، تم إبراز من خلالها جمالها، حيث ارتدت فستان اسود لامع قصير ، واهتمت بوضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة المميزة، وفضلت أن تجعل شعرها كيرلي على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالهان ولكن علق عدد كبير من الجمهور ليكشفون أن ملامحا متغيرة تماما عن ما كانت عليه.

جدير بالذكر، أن الفنانة سلاف فواخرجي، كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من هذا العام، بمسلسل “الكندوش” وهو عمل درامي من إخراج سمير حسين، وبطولة الفنان أيمن زيدان، والنجمة سلاف فواخرجي، كندة حنا، أيمن رضا، وغيرهم، ووصف البعض البوستر بـ خادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.

مقالات أخرى قد تهمك:

اثناء اجازتها الصيفية..ريهام أيمن تخطف الأنظار بـ«ميني جيب» في أحدث ظهور (صور)

بعد إرتداء حلا شيحة الحجاب مرة أخرى..ريهام سعيد تثير الجدل بهذا التعليق (صور)