بملامح جذابة..عائشة بن احمد تخطف الأنظار بتسريحة شعر طفولية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة عائشة بن احمد

قامت الفنانة عائشة بن أحمد بنشر صورة جديدة لها، لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور ظهرت فيه، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام”، حيث أنها تحرص على مشاركة إطلالاتها بشكل دائم.

ظهرت عائشة بن أحمد، خلال الصورة التي نشرتها على انستجرام، بإطلالة جذابة ومميزة حيث أرتدت فستان مكشوف عاري من عند الكتفين، مما حازت علي إعجاب متابعيها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، كما تفضلت أن ترفع شعرها من الخلف لتظهر بملامح بريئة وطفولية.

وجدير بالذكر، أن الفنانة الفنانة عائشة كانت قد قامت بالترويج لفيلم “ ريستا ” وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”، فيلم “ريستا” بطولة أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، عائشة بن أحمد ، محمود حميدة، مايان السيد من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح ومن المقرر الإعلان عن باقي فريق ريستا مع بداية التصوير.

يذكر أن، الفنانة عائشة بن احمد مسلسل كانت قد شاركت في دراما رمضان المنقضي بمسلسل «لعبة نيوتن» من بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».

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