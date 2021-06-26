«مفتوح الصدر»..هيفاء وهبي تتألق بفستان احمر قصير في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة هيفاء وهبي ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها بأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة حيث أرتدت فستان احمر قصير منقوش مفتوح الصدر، واستخدمت الألوان الترابية والروج الأحمر الصاخب لوضع اللمسات الجمالية الجذابة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، وأكملت الإطلالة بشوز كعب عالي أنيق.

وعلقت على الصورة قائلة : “???????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????…” مما أثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن الفنانة هيفاء وهبي أصدرت ديو بعنوان “لو كنت”،مع الفنان أكرم حسني، وانتشر الكليب على منصّات التواصل الاجتماعي وحقق نجاحل كبيرا وتصدر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بالاضافة إلى تصدر هاشتاج “لو كنت” لـ هيفاء وهبي قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر في العديد من الدول العربية، ومنها: مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، الدرامية مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة اتفرج نت الإلكترونية.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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