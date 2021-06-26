دينا تذهل الجمهور بملامح متغيرة تماما..الجمهور يعلق:كأنك مش انتي (صور)

قامت الراقصة الاستعراضية دينا، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ ” انستجرام”، وذلك من خلال مشاركتها في مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة بدورته الخامسة.

حيث ظهرت الراقصة دينا بشكل مختلف تماما خلال الصور التي نشرتها على انستجرام؛ أرتدت فستانا باللون الأخضر مفتوح الصدر وفضلت أن تترك شعرها على كتفيها منسدلا مما أعدب الجمهور.

وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، حيث جاءت التعليقات أن حدث تغير كبير في ملامحها؛ ومنهم من قال إنها قد أجرت عملية تجميل في أنفها، وعلق أحدهم قائلا:”كأنك مش انتي”.

جدير بالذكر، أن دينا قات بالتعليق على قضية الاغتصاب الزوجي المثار حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت قائلة:«لانزال في حاجة لتقديم المزيد من المعالجات الفنية لمواجهة هذه المشكلة التي تؤثر على المجتمع ككل، فضلاً عن طريقة تربية الأبناء في سن المراهقة».

وأضافت قائلة: الاغتصاب الزوجي ليس من الدين لأن الزواج أساسه الألفة وفيما يخص الاغتصاب الزوجيظ، الشرع لم يقل ذلك، ولو هنتكلم من ناحية الدين، لا يوجد مايسمى اغتصاب زوجي وفي هذه الحالة هناك ما يسمى الرضا لأنها زوجته وقاعدين مع بعض في البيت يجب أن يكون هناك ألفة بينهما ومحبة واحترام»، مضيفة «أنا ضد خروج أي امرأة عبر السوشيال ميديا للحديث عن أسرار علاقتها الزوجية والحديث عن مثل هذه المشاكل على الملأ».

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