«سوكة ضربتني ياحسن»..هادي خفاجة يحتفل بعقد قرانه (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان الشاب هادي خفاجة ، بنشر صورة جديدة له اليوم ليشارك جمهوره ومتابعينه فرحته بانعقاد بعقد قرانه، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وذلك وسط حضور عدد من أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.

ونشر الفنان هادي خفاجة، صورة من عقد القرآن وعلق عليها وكتب:” الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”، وتفاعل على الفور العديد من الجمهور والمتابعين وأنهالت التعليقات بالمباركة.

جدير بالذكر، أن الفنان هادي خفاجة، يستعد حاليا لتصوير الفيلم الشبابي «سيدا» الذي تعاقد عليه مع شركة «سينما سكوير» ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال أسبوعين من الآن، الفيلم من إخراج محمد عادل يوسف.

يذكر أن، اخر اعمال هادي خفاجة مسلسل المداح تدور أحداثه في إطار اجتماعي، من بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، نسرين طافش، أحمد بدير، حنان سليمان، جمال عبد الناصر، محمد عز، محسن منصور، هايدي رفعت، تامر شلتوت، دنيا عبد العزيز، محمود عامر، بسمة ماهر، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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