«تعبانة يارب»..إيمي سمير غانم تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بنشر صورة من ذكريات حياة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

إيمي سمير غانم تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها



حيث طالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات، كما كشفت عن أخر التطورات الصحية لحالتها وعلقت وكتبت:”أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

وسرعان ما أنهالت التعليقات على الصورة بالدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز من قبل الجمهور والمتابعين ونجوم الفن.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز دخلت المستشفى على أثر إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الراحل سمير غانم، ولكنه رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، ولم يتم إخبارها حتى الأن بناء على نصائح الأطباء.

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