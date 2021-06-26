هيفاء وهبي تصدم الجمهور بإطلالة غريبة..وتعلق:لو فيه سؤال عن الدلع أنا إجابته (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، حيث أنها تحرص دائما على التواصل مع الجمهور من خلال مشاركتهم احدث الإطلالات.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة غريبة صدمت الجمهور وعلقت عليها وكتبت: “لو فيه سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال” مما أثار إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن هاشتاج”هيفاء وهبي” فتصدّر في المركز الأوّل في السعودية لساعات طويلة، وحلّ ثانياً في مصر وثالثاً في لبنان، كما أصبح إسم الفنانة هيفاء وهبي الأكثر رواجاً في البحث على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وذلك بعد نجاح كليبها الجديد “لو كنت” مع الفنان أكرم حسني، حيث وصل عدد المشاهدات لأغنية “لو كنت” على قناة هيفاء وهبي الرسمية على يوتيوب إلى نصف مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، الدرامية مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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