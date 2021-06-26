شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لـ أحمد العوضي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان وائل عبد العزيز ، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بنشر صورة جديدة مساء اليوم الجمعة، من كواليس تصوير مسلسل “لآخر نفس” عام 2019، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهر “عبد العزيز” في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع “انستجرام “، مع زوج شقيقته الفنان أحمد العوضي؛ وعلّق على الصورة وكتب: “حمدالله علي السلامه يا عوضي لا محبه الا بعد عداوه وخد بالك من وحش الكون وعلي الله حكايتنا كلنا ❤️✌️”.



جدير بالذكر، أن الفنان وائل عبدالعزيز دخل في خلافات حادة مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز على خلفية زواجها من الفنان أحمد العوضي في مايو 2020، ولكن أعلن أنه سندها ووقف بجانبها عندما اشتدت الخلافات بينها وبين ريهام حجاج زوجة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وقام بالتعليق على تلك الأزمة عبر صفحته الشخصيه، وكتب :” ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي ، والأعلي أجرا وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي.. أفلامها محترمة بيدخلها كل العائلات بأطفالهم ، مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس.. وأظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرا.. وأظن إن الطرف الثاني سعيد بردوا في حياته».

وأضاف: «أخيرا أتمنى إن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمة ، لأن هيظهر ناس كتيرة عايزة تاكل عيش من ورا الحواديت والحوارات».

واختتم قائلا: «أتمنى نرجع نقفل على نفسينا تاني زي زمان ، ونبقي مبنعملش حاجة غير شغلنا وننبسط بنجاحاتنا ، والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام.. ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط.. وربنا يوفق ويهدي الجميع».

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