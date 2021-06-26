بـ «هاف ستومك»..دينا الشربيني تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة الشابة دينا الشربيني ، بنشر فيديو جديد لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، في أحدث ظهور لها بعد فترة من الغياب بعيدا عن السوشيال ميديا.

حيث ظهرت الفنانة دينا الشربيني، خلال الصورة التي نشرتها على انستجرام، بأطلالة كاجوال حيث أرتدت بلوزة هاف ستومك باللون الابيض و بنطلون اسود، وكانت تحمل شنطة كبيرة الحجم لونها أسود، وفضلت أن ترفع شعرها دون عمل أي تسريحة شعر متكلفة، وأكملت الإطلالة بإرتداء نظارة شمسية سوداء.

جدير بالذكر، أن أخر اعمال الفنانة دينا الشربيني الفنية، المشاركة في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة كريم عبد العزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

كما شاركت في فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

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