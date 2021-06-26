اتفرج..نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها برفقة صديقاتها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نرمين الفقي، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها برفقة صديقاتها، لتشارك جمهورها ومتابعيها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك احتفالا بعيد ميلادها الـ49.

حيث علقت الفنانة نيرمين الفقي على الصور المنشورة بـ انستجرام، وكتبت: «صباح الخير و السعادة زي النهاردة يوم 21/6 الساعة 5 صباحا يشاء السميع العليم اني أجي للدنيا الجميلة يارب الستر والصحة والتوفيق»، بينما على طريقة عادل إمام كتبت من خلال صفحتها على فيسبوك: « مش النهاردة عيد ميلادي ».

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها.

جدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة نرمين الفقي هو مشاركتها في مسلسل “لؤلؤ”، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم: مي عمر، أحمد زاهر، ملك احمد زاهر، سلوى عثمان، إدوارد، هيدي كرم، والعديد من الفنانين الأخرين.

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