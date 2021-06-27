رامى جمال عن البهاق: منتشر في كل جسمى وملوش علاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجىء المطرب رامي جمال، جمهوره ومتابعيه، الساعات الاخيرة، بمشاركته فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وتحدث المطرب رامي جلال في الفيديو الذي نشره على حسابه في انستجرام، عن مرض “البهاق”، الذي أصابه منذ فترة.

وقال رامي جمال في الفيديو :”أنا مش بحب أتكلم في حاجة غير الفن، بس بتوصلني أسئلة كتير جدًا عن علاج البهاق، ودائمًا أرد عليهم في الرسائل الخاصة، أنا لم أعالج البهاق، ولكن أنا اتعالجت نفسيًا منه بدعمكم ليا”.

وأضاف رامي جمال: “البهاق طلع ميزة مش عيب، لأني شفت بسببه حب كبير، البهاق موجود في كل جزء في جسمي”.

وتابع رامي: “زي منتو شايفين البهاق مالي إيديا ووشي، وفي كل حتة في جسمي، وأنا زمان كان لو في نقطة في جسمي بقعد أراقبها، وكنت ببقى حزين جدًا وزعلان، خصوصًا إن كان في ناس في البداية فاكرينه معدي وكانت بتخاف تسلم، ولكن الحقيقة البهاق مرض مناعي لم يجد في العلم حتى الآن علاج ليه”.

يذكر أن آخر أعمال المطرب رامي جمال، أغنية سينجل جديدة بعنوان “دقيقة واحدة” والتي تم طرحها في اول أيام عيد الفطر المبارك الماضي.

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