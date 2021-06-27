بمايوه جريء.. رانيا يوسف تحتفل بفوز الأهلي: الأحمر دايما بيكسب «فيديو»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهرها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الفيديو، وهي ترتدي ملابس البحر ومايوه أحمر، احتفالا بفوز النادي الأهلي على الترجي التونسي الساعات الماضية.

وعلقت رانيا يوسف، على الفيدديو وكتبت :الأحمر دائما يكسب

ومؤخرا أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا واسعا الساعات الماضية، بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور بإطلالة صادمة وفستان جرىء، أحمر عاري، وهي في مركب في البحر، وتجلس في أوضاع ساخنة.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور وكتبت :”ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال”.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء المصري فرارصا نهائيًا في القضية التي تجمع بين الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها.

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