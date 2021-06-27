علا غانم تنهار من البكاء على الهواء وتطلب إيقاف البرنامج لهذا السبب.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة علا غانم، الساعات الماضية، ضيفة في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدثت الفنانة علا غانم، في الحلقة، عن أبرز محطات حياتها، والصعوبات التي واجهاتها، الأمر الذي أدخلها في نوبة من البكاء، مناشدة إيقاف البرنامج.

وقالت علا غانم في لقاءها: “في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت زي الزفت، لم أتوقف عن البكاء يمكن شهر..عشان ولادي وحشتهم ووحشوني، ووعدتهم إن مفيش أوجاع تاني.”

وأضافت علا غانم: “كنت قادرة أتحمل شغلي وهما في مصر معايا، عشان بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين، أصحى الصبح ممكن نفطر مع بعض وأنزل الشغل”.

وتابعت علا غانم :” لما سفرتهم بعد الثورة بقى في مسافة بعيدة، فعشنا حوالي 9 سنين في ألم، وجع داخلي كل مرة أنزل مصر بحاول أتغلب عليه وأتناساه، طبعا مكالمات كل يوم مع بعض لكن أنا سعيدة إني مشيت.”

جدير بالذكر، أن الفنانة علا غانم كانت قد ابتعدت عن الأضواء والفن ما يقارب من حوالي أربع سنوات وفضلت السفر إلى أمريكا للعيش مع أسرتها، وفوجئ الجمهور بظهورها خلال أيام قليلة ماضية مع أحد مصففي الشعر الذي نشر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: “بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى” حيث كانت رجعت إلى مصر مرة أخرى لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا الذي أقيم في الاسكندرية.

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