ببطن مكشوف.. منة فضالي تبهر الجمهور بإطلالة جذابة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة منه فضالي، جمهورها بصور جديدة اليوم، وذلك عبر حسابها على تطبيق نبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت منة فضالي في الصور الجديدة لها، بإطلالة كاجوال، حيث ترتدي الجينز وتيشيرت يكشف بطنها، في إطلالة جذابة نالت إعجاب المتابعين.

وعلقت منة فضالي على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على انستجرام “Maybe a reality you don’t know about”.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وظهرت في الصورة مرتدية مايوه جالسة أمام حمام السباحة وواضعة أحمر شفاه، مُعلقة بإيموشن قلب وعلمي مصر والإمارات.

وكانت أعلنت الفنانة منة فضالي، عن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت منة، عبر حسابها على إنستجرام: “أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات المتحدة، حاكم دبي على رعايته الكريمة للمثقفين والمبدعين الذين أثروا بأعمالهم وجدان وطننا العربي، ومنحي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة”.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة منة فضالي في مسلسل «نسل الأغراب»، وهو من بطولة كلّ من أحمد السقا، وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبد الناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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