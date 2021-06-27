علا غانم تكشف عن عمرها الحقيقي.. وصدمة للجمهور (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم، الساعات الماضية، عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وتحدثت الفنانة علا غانم، في الحلقة، عن أبرز محطات حياتها، والصعوبات التي واجهاتها، كما كشفت عن خطتها لأخذ استراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة.

وعن عمرها الحقيقي، قالت علا غانم : “أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم، وأنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها 50 سنة شكلها عامل إزاي؟.

وتابعت علا غانم :”معملتش عيد ميلاد قبل كده، لكن هعمله السنة دي لأن سن الخمسين مهم جداً والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي”.

وشهدت الحلقة أيضًا انهيار الفنانة علا غانم من البكاء، حيث قالت “في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت زي الزفت، لم أتوقف عن البكاء يمكن شهر..عشان ولادي وحشتهم ووحشوني، ووعدتهم إن مفيش أوجاع تاني.”

وأضافت علا غانم: “كنت قادرة أتحمل شغلي وهما في مصر معايا، عشان بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين، أصحى الصبح ممكن نفطر مع بعض وأنزل الشغل”.

جدير بالذكر، أن الفنانة علا غانم كانت قد ابتعدت عن الأضواء والفن ما يقارب من حوالي أربع سنوات وفضلت السفر إلى أمريكا للعيش مع أسرتها، وفوجئ الجمهور بظهورها خلال أيام قليلة ماضية مع أحد مصففي الشعر الذي نشر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: “بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى” حيث كانت رجعت إلى مصر مرة أخرى لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا الذي أقيم في الاسكندرية.

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