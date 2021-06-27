شريف منير وحفيدته يخطفان الأنظار عبر إنستجرام (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت لارا ابنة الاعلامية أسما شريف منير متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و ظهرت لارا في الصور برفقة جدها الفنان شريف منير، وهما يحتضنان بعض في إطلالة نالت إعجاب جميع الجماهير.

وعلقت لارا حفيدة الفنان شريف منير على الصور التي نشرتها قائلة :” جدووو ”

وفي وقت سابق،تصدرت الإعلامية أسما شريف منير محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أثارت حالة من الجدل بعدما قامت بنشر صور جديدة لها برفقة المصور الشهير “أنتيكا”، خلال تواجدهما سويا في إحدى المدن الساحلية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وعلقت على الصورة وكتبت:”تنوية عشان الناس الظياطة اللطيفة، نقولها تاني و مرة اخيرة..انتيكا اخويا الصغير بلاش تجويد..اوعدكم لما ارتبط هعرفكم، اصلي اكيد هكون فرحانة ساعتها و هحب انكم تفرحولي مش هخبي..سيبكوا من الهري ده، ايه الالون الجامده دي، صيف كما قال الكتاب”.

جدير بالذكر، أن الإعلامية أسما شريف منير، كانت قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث قالت أسما شريف منير، خلال صفحتها: “يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة”.

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