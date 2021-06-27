وصلة رقص لـ روبي على “ليه بيداري كده” تشعل مواقع التواصل (اتفرج فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة روبي من الحفل الغنائي الذي أحيته مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت روبي في الفيديو ، بإطلالة بسيطة بفستان وردي قصير بكتف واحد، تاركة شعرها ينسدل موجا على كتفها.

وظهرت الفنانة روبي في الفيديو وهي ترقص عى أنغام أغنيتها “ليه بيداري كده”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وفي وقت سابق،تداول عدة صور رومانسية تجمع الفنانة روبي والمنتج وليد منصور، ومن بينها مقطع فيديو تمنحه فيه قبلة اثناء رقصهما، وتأكيد وجود ارتباط سري بينهما.

خرج وليد منصور عن صمته ليؤكد أنه لا توجد قصة حب أو ارتباط بينه وبين روبي، وإنه يتعامل معها كصديقة ويخاف عليها مثل شقيقته، ولا يعرف من صاحب المصلحة في فبركة بعض الصور وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.

وكانت روبي وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام رسالة شكر للمنتج وليد منصور عقب طرح البوستر الرسمي لألبومها الجديد والمقرر إصداره قريبًا.

جدير بالذكر ان الفنانة روبي طرحت مؤخرا أغنية “قلبي بلاستيك” من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع جيرو.

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