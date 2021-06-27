لقاء الخميسي تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: فين جوزك ؟

قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة مثيرة وهي ترتدي توب مكشوف البطن، وبنطلون ، في إطلالة أثارت جدل الجمهور.

وعلقت لقاء الخميسي على الصور وكتبت : “من كرواتيا”.

ومؤخرًا ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الصورة التي نشرتها عبر سابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وهي ترتدي ملابس رياضية مما أظهر رشاقتها ولياقتها البدنيةفي إحدي صالات الجيم، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي كانت قد شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي من هذا العام.

ويشارك في بطولة مسلسل “ضد الكسر” الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرا، أنها تستعد لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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