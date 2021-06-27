والد حسام حبيب يخرج عن صمته ويعلق على استيلاء نجله على أموال شيرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرج حسين حبيب عن صمته وكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي المسرب بشأن استيلاء نجله الفنان حسان حبيب على أموال وثروة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والسعي للزواج سرا من أجل إنجاب أطفال.

حيث قال “حسين حبيب”، في التسجيل الصوتي المتداول، إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

وتابع قائلا: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

واستكمل قائلا: “نفسي يبقي عندي حفيد، وبعدين نفسي أجيب عيل أنا نفسي أخلف أنا كمان”.

وأضاف :”ليه حسام مايتجوزش بالسر مثلًا، أنا فكرت في خطة حلوة أوي، أنا هقوله يجي يتجوز ويخلي مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي يقابلها هنا عندي، هو ساعات بيروح يقعد عند أمه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها إنه هيتجوز عشان عايز يخلف”.

وتابع قائلا: “هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل أغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو”.

واستكمل: “حتى لو مابتخلفش، واحدة خلاص عندها ٣٩ سنة وقربت على ال ٤٠ احتمال الخلف عندها ضعيف وهما بقالهم سنتين أهو ماخلفوش لية، هي سافرت امريكا بس ماقالوش عملوا اية في امريكا، كانت بتعمل رعاية صحية بتعمل تحاليل وبتكشف وبتعمل استشفاء في أمريكا أو بيسموها check up بتطمن على نفسها، وهو عمل كمان فحوصات عشان يشوف نفسه الخلفة كويسة”.

وخرج حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب عن صمته، وأكد أن ذلك التسجيل مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، وذكر قائلا: “كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.