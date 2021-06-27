مصدر مقرب لأسرة حسام حبيب تكشف أسرار حياته مع شيرين عبد الوهاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مُقرب من أسرة الفنان حسام حبيب ، أسرار حياته مع زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب، حيث أكد أن حسام كان له الكثير من التحكمات على شيرين وعلى حياتها وخاصة تعاملاها مع الأخرين وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن حسام كان يفرض سيطرته على كل تصرفات شيرين عبد الوهاب بالكامل، ويتحكم في كل شئ يخص حياتها حتى أصحابها، حيث قال: «حسام مانع عنها كل أصحابها، وقطع علاقتها بيهم كلهم».

وأشار المصدر، إلى إنّ الفنان حسام حبيب كان يتحكم في الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب في كل منصات التواصل الاجتماعي، وكانت لا تستطيع أن تفعل أي شئ بدون الرجوع له.

جدير بالذكر، أنع انتشر تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات قليلة ماضية، ويظهر في التسجيل اعترافات من والد حسام حبيب تفيد بإن نجله لا يحب زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنه متزوج منها بهدف الاستيلاء على أموالها وكافة حساباتها البنكية، بالاضافة إلى العديد من الاعترافات الأخرى.

ولكن قام حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب بنفي ما تم قوله في التسجيل الصوتي، مؤكدا أنه مفبرك وأنه ليس صوته على الإطلاق، وعلى الفور تم تداول أخبار عديدة تفيد بانفصال شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب ولكن لم يتم تأكيد الأخبار حتى الأن.

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