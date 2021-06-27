لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بـ مايوه عاري مثير وأوضاع ساخنة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت عارضة الأزياء والفنانة اللبنانية الممثلة بنشر مجموعة من الصورة الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتخطف​ أنظار جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة لاميتا بخلال الصور التي نشرتها انستجرام، وهي ترتدي مايوه مثير باللون البينك والأبيض وهي حافية القدمين، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أضفي لها أنوثة وجمال.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصور المنشورة على إنستجرام، وأنهالت التعليقات التي أثارت حالة من الجدل على الصور والتي تؤكد على جمالها وأنوثتها.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الفنية، فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها البطولة عدد من نجوم الفن منهم: تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى، وعقب الفيلم فضلت أن تبتعد عن التمثيل والفن.

مقالات أخرى قد تهمك:

رانيا منصور تشعل انستجرام بـ«توب أسود»مثير..وتعلق:لا أحب الأشياء المتاحة للجميع (صور)

من دبي..لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام بإطلالة صباحية مكشوفة الصدر (صور)