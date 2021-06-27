رانيا منصور تشعل انستجرام بـ«توب أسود»مثير..وتعلق:لا أحب الأشياء المتاحة للجميع (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة رانيا منصور ، بنشر صورة جديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أخر ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أنها تحرص على التواصل مع جمهورها بشكل دائم على مواقع التواصل.

حيث ظهرت الفنانة رانيا منصور خلال الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي ترتدي توب أسود عاري، واعتمدت علي الماكياج على الألوان الترابية الصاخبة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أعطاها إطالة أنثوية طاغية.

وقامت الفنانة رانيا منصور بالتعليق علي الصور، قائلة: “أعشق الكبرياء ولا أحب الاشياء المتاحة للجميع “، مما نال إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال رانيا منصور، مسلسل «أسود فاتح» الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة اتفرج نت الإلكترونية.

مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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