نضال الأحمدية تفجر مفاجأة بشأن تسريب والد حسام حبيب ضد شيرين

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته جميع مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الاخيرة، بعد تداول تسريب صوتي بشأن استيلاء نجله الفنان حسان حبيب على أموال وثروة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والسعي للزواج سرا من أجل إنجاب أطفال.

وتداول تسريب صوتي لوالد المطرب حسم حبيب، يقول فيه إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

وتابع قائلا: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

ونفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب التسجيل المتداول، مؤكدًا أن ذلك التسجيل مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، وذكر قائلا: “كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.

من جانبها، فجرت الإعلامية نضال الأحمدية، صاحبة مجلة الجرس اللبنانية، مفاجأة بشأن التسريب المتداول، قائلة أن ما حدث عبارة عن صفعة قوية ضربها والد حسام لنفسه.

وأكدت نضال الاحمدية، في تصريحات صحفية لها، أنه بذلك التسريب كشف عن وجهه في التعامل مع فنانة كبيرة بحجم شيرين عبدالوهاب، وعليه أن يقدم دليل على كذب ما جاء في التسريب.

وأضافت نضال الاحمدية، أنها لا تكن لوالد حسام حبيب أي ضغينة وانها تتمنى ان تستفيق شيرين.

وأشارت نضال الاحمدية، إلى أنها قامت بعملها في هذا الامر على مدى 6 شهور، وكان هدفها الدفاع عن المظلوم وهى الفنانة شيرين.

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