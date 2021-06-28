رامي رضوان يناشد بالدعاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي رضوان ودلال عبد العزيز

ناشد الإعلامي رامي رضوان، جميع الجماهير، بالدعاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل، من فيروس كورونا المستجد، التي ترقد بإثره في العناية المركزة حتى الآن.

ونشر رامي رضوان منشور جديد على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديهات “انستجرام”.

واشتمل منشور رامي رضوان على انستجرام، ادعية عديدة للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد.

من جانبهاشاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها وجمهورها اليوم الإثنين 28 يونيو 2021، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”.

وناشدت دنيا سمير غانم، في منشورها، الجمهور بالدعاء العاجل لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت دنيا سمير غانم مجموعة كبيرة من الادعية التي تدعو فيها لوالدتها بالشفاء العاجل من فيروس كورونا المستجد واذي أصيبت به منذ شهرين.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة إيمي سمير غانم، بنشر صورة من ذكريات حياة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

وطالبت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهوره، بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تعيش أزمة صحية خلال الفترة الحالية وتخضع على أثرها للرعاية داخل أحد المستشفيات، كما كشفت عن أخر التطورات الصحية لحالتها وعلقت وكتبت:”أرجو الدعاء لأمي تعبانة يا رب”.

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