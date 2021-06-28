ميريهان حسين تثير الجدل بالمايوه.. ومتابعون : ايه اللي جرالك ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، صور جديدة وهي ترتدي مايوه اخضر من قطعتين، أثار جدل الجمهور.

وعلقت ميريهان حسين على الصور وقالت : من سنتين”.

وانهالت التعليقات على صور ميريهان حسين، التي تهاجهما بعد صورها ومنشوراتها الأخيرة، والتي أبرزها :” ايه اللي جرالك.. مكنتيش كدة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة ميريهان حسين، جمهورها ومتابعيها، بنشر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت ميريهان حسين، مقطع فيديو وهي ترقص بفستان مفتوح جرىء، أثار غضب رواد السوشيال ميديا.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته ميريهان حسين غضب الجمهور، حيث وصفه البعض بأنه جرىء وعاري وغير مناسب.

وفي وقت سابق، نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو كوميدي جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، لتشارك جمهورها أحدث ظهور لها وهي تقوم بتقليد الفنانة نبيلة عبيد.

وظهرت الفنانة ميرهان حسين، خلال مقطع الفيديو الجديدا الذي قامت بنشره عبر حسابها بموقع “انستجرام”، وهي قوم بتقليد وتقمص شخصية “سونيا سليم” وهو دور الفنانة نبيلة عبيد الذي قامت به في فيلم “الراقصة والسياسي”.

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