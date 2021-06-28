سلمى الشيمي تثير الجدل بفستان تايجر شفاف.. ومتابعون : كل حاجة باينة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصورو وهي ترتدي فستان تايجر شفاف مثير، أثار غضب الجمهور من إطلالتها.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت : “إن النمو هو إدراك كيف أن معظم الأشياء لا تستحق رد فعل”.

وانهالت التعليقات على صورة سلمى الشيمي والتي تهاجمها، وجاء ابرزها :” كل حاجة باينة من الفستان”.

وفي وقت سابق،شاركت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعبها، بنشرها مجموعة من الصور من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سلمى الشيمي، في الصور وهي ترتدي بيجامة مكونة من ثلاث قطع، نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وعلقت سلمى الشيمي على الصور وكتبت : “راحت البال و السلام النفسي حاجة كدة زي الهوا و المياه من غيرهم الانسان بيموت إكلينيكيًا و عشان ديماً يبقي عندنا قدر كافي منهم”.

وتابعت سلمى الشيمي :” ياريت نحاول نشوف الحلو و بس في بعض و نعدي لبعض احنا كلنا عيوب و نبعد عن تصيد أخطاء الغير عشان هتعيش عمرك كلو مش علي طبعتك خايف تكلم لتغلط ليتفضح أمرك و يتقال عليك إنسان عادي! مش شخص خيالي ❤️يومكم خير و ديماً المسامح كريم”.

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