نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها على أنغام مهرجان ” إخواتي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

شاركت الفنانة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها، بصور ومقاطع فيديو جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت نيكول سابا في الصور والفيديوهات وهي تحتفل بعيد ميلادها، برفقة زوجها الفنان اللبناني يوسف الخال وأصدقائهما.

وظهرت نيكول سابا، في الفيديو تقوم بتقطيع قالب الحلوى على أنغام مهرجان “إخواتي”، وعلقت على الفيديو :” مع حبايبي واخواتي”.

ومؤخرًا شاركت الفنانة نيكول سابا ، جمهورها ومتابعيها منذ قليل، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام” .

وظهرت الفنانة نيكول سابا، في الصور برفقة أبلة فاهيتا من كواليس تصوير الحلقة القادمة التي ستظهر فيها يوم الخميس المقبل على شاشة اون تي في.

وظهرت نيكول سابا في الصور بفستان جرىء مفتوح من الصدر، وعلقت على الصور :”حفلة مليانة شقاوة وهزار وضحك امبارح مع الابله”.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة نيكول سابا في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وهي ترتدي مايوه عاري وجالسة تستمتع بأشعة الشمس اثناء قضاء عطلتها الصيفية.

جدير بالذكر، أن نيكول سابا قامت بإحياء حفل غنائي جديد، خلال الساعات القليلة الماضية، داخل إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبين الفنانة اللبنانية نيكول سابا.

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