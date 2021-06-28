تعليق ناري من نوال الزغبي على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، على الخلاف الحالي الناشب بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بعد التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب، يكشف خطة نجله للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب.

ونشرت المطربة نوال الزغبي، منشور عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تدعم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكتبت نوال الزغبي: “كلنا شيرين عبد الوهاب الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك”.

يذكر أنه تداول تسريب صوتي لوالد المطرب حسم حبيب، يقول فيه إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

وتابع قائلا: “أنا عارف حسام ابني دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فأكيد هو في دماغه حاجه ومأمن نفسه، وإيمان أم حسام مش بتحب شيرين، إيمان تنكه، وعامله زي المليونيرة لما يفلس هي صرفت الفلوس اللى أبوها سابهالها وصرفت فلوس حسام، وشيرين بتبقي عايزة تقولها بتتنكي على أيه يا.. ده أنا عزماكي وهتسافري على حسابي والفندق على حسابي”.

ونفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب التسجيل المتداول، مؤكدًا أن ذلك التسجيل مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، وذكر قائلا: “كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.

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