أحمد سعد يثير الجدل بجلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: عامل بوتكس

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك المطرب أحمد سعد جمهوره ومتابعيه، بجلسة تصوير جديدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر أحمد سعد في الصور بملامح مختلفة، حيث رجح الجمهور أنه قام بحقن البوتكس في وجهه.

وعلق أحمد سعد علي الصورة قائلا : ” شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين، آه صحيح فين”.

وفي وقت سابق، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور لإحدى الناشطات تدعى نيهال سليمان، تحدثت فيه عن خناقة للفنان أحمد سعد.

وجاء المنشور علي النحو التالي: «النهارده كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قاله «خلي بالك وانت راجع يا حبيبي»، واتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله «بتكلم مين كده يلا؟».

وأضافت الناشطة في المنشور: «الولد رد عليه قاله «يلا؟ بكلمك أنت»، وطبعاً الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه ع الأرض قدام عربيتي بالظبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية، الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

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