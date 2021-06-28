فنان سوري يصف محمد رمضان بـ المستفز.. وهذا رد «نمبر وان»

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد رمضان

وصف الفنان السوري فراس إبراهيم، نظيره محمد رمضان بـ”المستفز”، معتبرا أنه حالة “استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملائه الفنانين لأن يقوم بنفس تصرفاته”.

وقال إبراهيم في تصريحات إذاعية إن رمضان “يمتلك موهبة فنية كبيرة مقارنة بأبناء جيله، ويكمن سر نجاحه في تحديه كل ما هو عكس الاتجاه”.

وأضاف أن “رمضان يقوم بتصرفات استفزازية وهو يعي ذلك جيدا”.

محمد رمضان

وتابع: “الاستفزاز هذا يأتي باللايكات والأموال.. هو مستفز لدرجة إنك تعمله لايك.. هو حالة استثنائية ولا أحد لديه الجرأة من زملائه الفنانين أن يقوم بنفس تصرفاته، سواء كان أحمد السقا أو أحمد عز أو ياسر جلال”.

وأشار إلى الانتقادات والهجوم الذي يتعرض لها من حين لآخر، وكذلك خروج حملات تطالب بمقاطعته، قائلا: “هو بيقضي حياته عادي، وينشر صور له من الطيارة الخاصة، ويحط رجل على رجل، ويسافر”.

واستطرد: “لا يوجد فنان سوري، لديه الجرأة لعمل مثل هذه التصرفات”، مضيفا أن “العقلية مختلفة، وأنا مقدرش أقلع وألبس طوق على رقبتي.. والله ما أخرج من بيتي شهر”.

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من جانبه، قام رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه على حسابه عبر “تويتر” وعلق عليه ضاحكا.