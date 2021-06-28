عبير صبري تتألق بفستان جذاب في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة عبير صبري

قامت الفنانة عبير صبري ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها.

حيث ظهرت الفنانة عبير صبرى في الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة ساحرة فإرتدت فستان سوارية أصفر رائع، ووضعت لمسات جمالية صاخية أبرز جمال ملامحها الجذابة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على الاكتاف مما أعطاها أنوثة.

ولم تتكلف الفنانة عبير صبري في إرتداء الاكسسورات، بل وضعت القليل من الاكسسوار لإكمال الإطلالة، كما حملت في يدها شنطة صغيرة لإكمال الإطلالة السوارية.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين على الصورة المنشورة على إنستجرام، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأنوثتها وجاذبيتها.

جدير بالذكر، أن الفنانة عبير صبري كانت قد شاركت في سباق دراما رمضان 2021، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، وبمشاركة عدد من نجوم الفن منه: سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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