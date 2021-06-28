شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – سمية الخشاب شغالة رقص بلدي بالعباية السوداء الشفافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا من اللون الأزرق الجنزاري، طويل ومنفوش، وله فتحة v من الصدر، وحمالات عريضة تزينها الفيونكات، وتفصيلته مميزة من أعلى لأسفل، مما أثار إعجاب متابعيها.

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة “أوعدك” التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك – ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.