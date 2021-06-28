بعد التسجيل الصوتي لوالد حسام حبيب..رد فعل صادم للفنانة شيرين عبد الوهاب يقصف (تفاصيل)

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقبلت الفنانة شيرين عبد الوهاب تسريب التسجيل الصوتي للسيد حسين حبيب والد زوجها الفنان حسام حبيب بالتجاهل التام، حيث أنها لم تؤكد أو تنفي تلك التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جعلت الفنانة شيرين تتصدر محرك البحث على جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أثارت تصريحات التسجيل الصوتي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار الجمهور ضد حسام حبيب معلنا محبه وانتمائه للفنانة شيرين، وأكد العديد من جمهور ومتابعي شيرين عبد الوهاب أن صمتها وتجاهلها لهذا التسجيل يعني أنها موافقة على كل ما يتم تداوله من حملات ضد حسام حبيب.

كما كشفت العديد من المصادر المقربة لأسرة الفنان حسام حبيب صحة ما تم تداوله بشأن تلك التصريحات، مؤكدين أن حسام حبيب كان يفرض سيطرته بالكامل على شيرين حتى على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها تبتعد عن كل أصدقائها ومحبيها.

جدير بالذكر، أن حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، أكد في التسجيل الصوتي المتداول، إن ابنه حسام حبيب يتحكم في حسابات زوجته شيرين المالية، بالكامل ويسحب منها ما يشاء، وإنه هو ووالدته لا يحبونها، وأنه كان يرغب في طلاقها منذ فترة ولكنه صمم على تكملة خطة الاستيلاء على أموالها

مقالات أخرى قد تهمك:

شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس زواجها من حساب حبيب..مهرها رقم صادم! (تفاصيل)

والد حسام حبيب يخرج عن صمته ويعلق على استيلاء نجله على أموال شيرين